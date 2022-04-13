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Malatya Ticaret Borsası

AA - Volkan Kaşik - Ekonomi
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en yüksek 101,42 liradan satıldı.

MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en yüksek 101,42 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kuru kayısıKg48,00101,42
Gün kurusuKg60,0060,00
Endüstriyel kırıntı kuru kayısıKg11,0017,00
Dut kurusu Kg21,5535,00
Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg55,0055,00

AA / Volkan Kaşik - Ekonomi

Malatya, Ticaret, Ekonomi, Haberler

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