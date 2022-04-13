Malatya Ticaret Borsası
AA - Volkan Kaşik - Ekonomi
Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en yüksek 101,42 liradan satıldı.
MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en yüksek 101,42 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
|Kg
|48,00
|101,42
|Gün kurusu
|Kg
|60,00
|60,00
|Endüstriyel kırıntı kuru kayısı
|Kg
|11,00
|17,00
|Dut kurusu
|Kg
|21,55
|35,00
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
|Kg
|55,00
|55,00
AA / Volkan Kaşik - Ekonomi
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