Malatya Ticaret Borsası
AA - Volkan Kaşik - Ekonomi
Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en yüksek 101,42 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en yüksek 101,42 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
|Kg
|48,00
|101,42
|Gün kurusu
|Kg
|60,00
|60,00
|Endüstriyel kırıntı kuru kayısı
|Kg
|11,00
|17,00
|Dut kurusu
|Kg
|21,55
|35,00
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
|Kg
|55,00
|55,00
AA / Volkan Kaşik - Ekonomi
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