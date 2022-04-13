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Malatya Ticaret Borsası

AA - Volkan Kaşik - Ekonomi
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en yüksek 101,42 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en yüksek 101,42 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kuru kayısıKg48,00101,42
Gün kurusuKg60,0060,00
Endüstriyel kırıntı kuru kayısıKg11,0017,00
Dut kurusu Kg21,5535,00
Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg55,0055,00

AA / Volkan Kaşik - Ekonomi

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