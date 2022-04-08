Malatya Ticaret Borsası
AA - Orhan Yoldaş - Ekonomi
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Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 85 liradan satıldı.
MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 85 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
|Kg
|85,00
|85,00
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
|Kg
|69,50
|69,50
|Erik kurusu
|Kg
|15,00
|15,00
AA / Orhan Yoldaş - Ekonomi
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