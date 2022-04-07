Malatya Ticaret Borsası
AA - Orhan Yoldaş - Ekonomi
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Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en yüksek 83,29 liradan satıldı.
MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en yüksek 83,29 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
|Kg
|80,27
|83,29
|Natürel kuru kayısı
|Kg
|60,80
|60,80
|Natürel gün kurusu kayısı
|Kg
|65,00
|65,00
AA / Orhan Yoldaş - Ekonomi
Malatya, Ticaret, Ekonomi, Haberler
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