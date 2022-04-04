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Malatya Ticaret Borsası

AA - Volkan Kaşik - Ekonomi
 - Güncelleme:
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en yüksek 95,16 liradan satıldı.

MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en yüksek 95,16 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kuru kayısıKg82,7495,16
Gün kurusu kayısıKg43,5080,00
Organik yarma kayısıKg70,0070,00
ArpaKg2,502,50
Gün kurusu çekirdek içiKg70,0070,00

AA / Volkan Kaşik - Ekonomi

Malatya, Ticaret, Arpa, Ekonomi, Haberler

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