Malatya Ticaret Borsası
AA - Volkan Kaşik - Ekonomi
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Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en yüksek 95,16 liradan satıldı.
MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en yüksek 95,16 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
|Kg
|82,74
|95,16
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|43,50
|80,00
|Organik yarma kayısı
|Kg
|70,00
|70,00
|Arpa
|Kg
|2,50
|2,50
|Gün kurusu çekirdek içi
|Kg
|70,00
|70,00
AA / Volkan Kaşik - Ekonomi
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