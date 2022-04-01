Malatya Ticaret Borsası
AA - Orhan Yoldaş - Ekonomi
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Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 88,55 liradan satıldı.
MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 88,55 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
|Kg
|88,55
|88,55
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|85,00
|85,00
|İslimli kabuk kurusu kayısı
|Kg
|58,00
|58,00
|Gün kurusu elek altı
|Kg
|34,00
|34,00
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
|Kg
|61,20
|61,20
AA / Orhan Yoldaş - Ekonomi
Malatya, Ticaret, Ekonomi, Haberler
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