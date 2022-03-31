Malatya Ticaret Borsası
AA - Volkan Kaşik - Ekonomi
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Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 80,58 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 80,58 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
|Kg
|80,58
|80,58
|Kuru soğan
|Kg
|2,74
|2,74
|Patates
|Kg
|4,42
|4,42
AA / Volkan Kaşik - Ekonomi
Malatya Ticaret Borsası, Ekonomi, Haberler
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