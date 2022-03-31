Malatya Ticaret Borsası - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya Ticaret Borsası

AA - Volkan Kaşik - Ekonomi
 - Güncelleme:
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 80,58 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 80,58 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kuru kayısıKg80,5880,58
Kuru soğanKg2,742,74
PatatesKg4,424,42

AA / Volkan Kaşik - Ekonomi

Malatya Ticaret Borsası, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title