Malatya Ticaret Borsası
AA - Volkan Kaşik - Ekonomi
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Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 89,51 liradan satıldı.
MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 89,51 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
|Kg
|89,51
|89,51
|Organik kuru kayısı
|Kg
|68,00
|68,00
|Yer fıstığı iç
|Kg
|19,00
|19,00
AA / Volkan Kaşik - Ekonomi
Malatya, Ticaret, Ekonomi, Haberler
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