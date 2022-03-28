Malatya Ticaret Borsası
AA - Volkan Kaşik - Ekonomi
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Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 77 liradan satıldı.
MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 77 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Ekstra kabaaşı kuru kayısı
|Kg
|99,36
|99,36
|Kuru kayısı
|Kg
|70,31
|96,25
|Gün kurusu
|Kg
|77,00
|77,00
|Gün kurusu elekaltı
|Kg
|34,00
|34,00
AA / Volkan Kaşik - Ekonomi
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