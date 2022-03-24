Malatya Ticaret Borsası
AA - Volkan Kaşik - Ekonomi
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Malatya Ticaret Borsasında ekstra kabaaşı kuru kayısının kilogramı en yüksek 125 liradan satıldı.
MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında ekstra kabaaşı kuru kayısının kilogramı en yüksek 125 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Ekstra kabaaşı kuru kayısı
|Kg
|120,00
|125,00
|Organik kuru kayısı
|Kg
|48,00
|48,00
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|35,00
|35,00
|Kayısı çekirdeği içi tatlı
|Kg
|65,30
|65,30
AA / Volkan Kaşik - Ekonomi
Malatya, Ticaret, Ekonomi, Haberler
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