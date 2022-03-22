Malatya Ticaret Borsası
AA - Volkan Kaşik - Ekonomi
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Malatya Ticaret Borsasında ekstra kabaaşı kuru kayısının kilogramı 113,19 liradan satıldı.
MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında ekstra kabaaşı kuru kayısının kilogramı 113,19 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Ekstra kabaaşı kuru kayısı
|Kg
|113,19
|113,19
|Kuru kayısı
|Kg
|65,30
|96,50
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|78,56
|78,56
|Kuru üzüm
|Kg
|22,00
|22,00
|Badem içi
|Kg
|74,00
|140,00
AA / Volkan Kaşik - Ekonomi
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