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Malatya Ticaret Borsası

AA - Orhan Yoldaş - Ekonomi
 - Güncelleme:
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 120 liradan satıldı.

MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 120 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kuru kayısı Kg120,00

120,00

Jumbo naturel kuru kayısı

Kg77,00

77,00

Gün kurusu kayısıKg53,50

53,50

Endüstriyel kuru kayısı Kg23,00

23,00

Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg65,12

65,12

Badem içi Kg87,18

87,18

Dut kurusuKg75,00

75,00

AA / Orhan Yoldaş - Ekonomi

Malatya, Ticaret, Jumbo, Ekonomi, Haberler

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