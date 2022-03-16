Malatya Ticaret Borsası
AA - Orhan Yoldaş - Ekonomi
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Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 120 liradan satıldı.
MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 120 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
|Kg
|120,00
|120,00
|Jumbo naturel kuru kayısı
|Kg
|77,00
|77,00
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|53,50
|53,50
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|23,00
|23,00
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
|Kg
|65,12
|65,12
|Badem içi
|Kg
|87,18
|87,18
|Dut kurusu
|Kg
|75,00
|75,00
AA / Orhan Yoldaş - Ekonomi
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