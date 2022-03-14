Malatya Ticaret Borsası
AA - Volkan Kaşik - Ekonomi
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Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 77 ila 99,96 lira arasından satıldı.
MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 77 ila 99,96 lira arasından satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
|Kg
|77,00
|99,96
|Natürel kuru kayısı
|Kg
|55,10
|55,10
|Endrüstriyel kuru kayısı
|Kg
|36,30
|36,30
AA / Volkan Kaşik - Ekonomi
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