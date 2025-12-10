Haberler

Osmanlı dönemi usulüyle yapılan tescilli Malatya tarhanası ihracata hazırlanıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmanlı döneminin geleneksel tarhanası olan 'Malatya tarhanası'nı 3 kuşaktır üreten Celalettin Canpolat, ürünlerini yurt dışına pazarlamak için görüşmeleri sürdürüyor. Günde 750 kg tarhana üreten Canpolat, katkı maddesi içermeyen bu sağlıklı ürün ile hedeflerini büyütmeyi planlıyor.

Osmanlı döneminde yoğurt, buğday, maya ve tuzdan yapılan "sıkma" tarhananın üretimini 3 kuşaktır sürdüren Celalettin Canpolat, ürünlerini yurt dışına pazarlamayı hedefliyor.

Osmanlı dönemindeki usulle yapılan ve coğrafi tescil işaretli olan "Malatya tarhanası"nı 81 yıldır yapan Canpolat ailesinde üretimi 3. kuşak olarak 39. yaşındaki Celalettin Canpolat devraldı.

Malatya 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde kurduğu işletmede günde 750 kilogram tarhana üreten Canpolat, ürünlerini Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.

İşletmesinde 8 kadını istihdam eden Celalettin Canpolat, AA muhabirine, Osmanlı döneminde geliri düşük olan ev halkının yoğurt ve buğdayı kış aylarına saklamak için yaptığı tarhanayı eski tarifiyle ürettiklerini, bu lezzeti insanlara tattırdıklarını söyledi.

Canpolat, Osmanlı döneminde katkısız olarak üretilen "sıkma" tarhanayı yaptıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bir sıkımı bir öğün olarak geçiyor. Yoğurt, buğday, tuz ve maya, bu kadar. Ürün 4-5 kalemden oluşuyor. Fermente edilerek, mayalanarak kurutulması sağlanıyor. Sıkma (topak) olarak serilip bu şekilde kurutumu yapıyoruz. İçerisinde herhangi bir katkı maddesi, koruyucu yok. Yüzde 85 yoğurt oranı var ve kalsiyum kaynağı. Kalsiyum kaynağı olduğu için kemik erimesinin önlenmesine ve kemik gelişimine birebir faydalı bir ürün."

İhracat görüşmeleri yapılıyor

Malatya tarhanasının Avrupa Birliği coğrafi işaret tescili alması için çalışma yapıldığını ifade eden Canpolat, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin birçok iline üretim yaptığımız tarhanayı gönderiyoruz. Bayilerimiz var, bireysel satıcılarımız var. Biz şu anda yerel olarak Malatya'da marketlere de veriyoruz. Yurt dışına ihracat yapmak istiyoruz. Şu anda görüşme yaptığımız 3-4 ülke var. Almanya, Lübnan, Yemen, Kazakistan. Orta Doğu bu ürüne biraz daha hakim. Bu bölgedeki ülkelere de ürünü tanıtıp ihraç etmeyi düşünüyoruz. Malatya'nın değeri olan bir ürünü tanıtmaya çalışıyoruz."

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Ekonomi
Kimya fabrikasında yangın! Patlama sesleri duyuluyor, dumanlar şehri kapladı

Kimya fabrikasında büyük yangın! Patlama sesleri art arda geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşe her gün 40 dakika erken geldiği için kovuldu

İşe her gün 40 dakika erken gelmesi başına bela açtı
Ferit Kaya hayranlarıyla fotoğraf çektirirken eşinin bakışları dikkat çekti

Bir diziyle ünlenen kocasının etrafını kadınlar sarınca kalakaldı
9 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki çocuğun kolunu kırarak intikam aldı

9 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki arkadaşından böyle "intikam" aldı
'Hıdır baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı

'Hıdır Baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı
İşe her gün 40 dakika erken geldiği için kovuldu

İşe her gün 40 dakika erken gelmesi başına bela açtı
Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı! İfadede vahim uyuşturucu iddiası

Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı
Nihat Kahveci'den Galatasaray hakkında olay iddia

Nihat Kahveci'den Galatasaray hakkında olay iddia
Ece Sükan'dan derin dekolte: Kapatmasa daha iyi olurmuş

İddialı dekoltesiyle geceye damga vurdu! Yorumlar bomba
Tarih netleşti! TOKİ, 37 ildeki 252 arsayı satışa çıkarıyor

Tarih netleşti! İstanbul dahil 37 ildeki yüzlerce arsa satışa çıkıyor
Türk futbolunun bittiğinin özeti! Tutuklanan kalecinin şok eden mesajları: Kg oyna ben yerim

Tutuklanan kalecinin şok eden mesajları: Kg oyna ben yerim
Bedelli askerlik ücretine rekor zam geliyor! Yeni ücret belli oldu

Bedelli askerliğe rekor zam! Yeni ücret belli oldu
Güpegündüz ev sahibini kalbinden vurarak öldürdü

Güpegündüz ev sahibini kalbinden vurarak öldürdü
Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi

Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi
title