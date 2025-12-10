Osmanlı dönemi usulüyle yapılan tescilli Malatya tarhanası ihracata hazırlanıyor

Osmanlı döneminde yoğurt, buğday, maya ve tuzdan yapılan "sıkma" tarhananın üretimini 3 kuşaktır sürdüren Celalettin Canpolat, ürünlerini yurt dışına pazarlamayı hedefliyor.

Osmanlı dönemindeki usulle yapılan ve coğrafi tescil işaretli olan "Malatya tarhanası"nı 81 yıldır yapan Canpolat ailesinde üretimi 3. kuşak olarak 39. yaşındaki Celalettin Canpolat devraldı.

Malatya 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde kurduğu işletmede günde 750 kilogram tarhana üreten Canpolat, ürünlerini Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.

İşletmesinde 8 kadını istihdam eden Celalettin Canpolat, AA muhabirine, Osmanlı döneminde geliri düşük olan ev halkının yoğurt ve buğdayı kış aylarına saklamak için yaptığı tarhanayı eski tarifiyle ürettiklerini, bu lezzeti insanlara tattırdıklarını söyledi.

Canpolat, Osmanlı döneminde katkısız olarak üretilen "sıkma" tarhanayı yaptıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bir sıkımı bir öğün olarak geçiyor. Yoğurt, buğday, tuz ve maya, bu kadar. Ürün 4-5 kalemden oluşuyor. Fermente edilerek, mayalanarak kurutulması sağlanıyor. Sıkma (topak) olarak serilip bu şekilde kurutumu yapıyoruz. İçerisinde herhangi bir katkı maddesi, koruyucu yok. Yüzde 85 yoğurt oranı var ve kalsiyum kaynağı. Kalsiyum kaynağı olduğu için kemik erimesinin önlenmesine ve kemik gelişimine birebir faydalı bir ürün."

İhracat görüşmeleri yapılıyor

Malatya tarhanasının Avrupa Birliği coğrafi işaret tescili alması için çalışma yapıldığını ifade eden Canpolat, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin birçok iline üretim yaptığımız tarhanayı gönderiyoruz. Bayilerimiz var, bireysel satıcılarımız var. Biz şu anda yerel olarak Malatya'da marketlere de veriyoruz. Yurt dışına ihracat yapmak istiyoruz. Şu anda görüşme yaptığımız 3-4 ülke var. Almanya, Lübnan, Yemen, Kazakistan. Orta Doğu bu ürüne biraz daha hakim. Bu bölgedeki ülkelere de ürünü tanıtıp ihraç etmeyi düşünüyoruz. Malatya'nın değeri olan bir ürünü tanıtmaya çalışıyoruz."