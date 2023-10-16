Malatya Ticaret Borsası tarafından Gourmand World Cookbook Awards (Gourmand Dünya Yemek Kitabı Ödülleri) 2023 yarışması "Meyveler ve Tekil Konu" kategorisinde birincilik ödülü alan "Malatya Kayısısı" kitabının hazırlanmasında emeği geçenlere plaket verildi.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, borsa binasında düzenlenen programda, bölge Malatya ve ülke ekonomisi için kayısının önemli olduğunu söyledi.

Özcan, Prof. Dr. Bayram Murat Asma'nın öncülüğünde hazırlanan "Malatya Kayısısı" adlı kitabın, kentin reklamı ve kayısının tanıtımı açısından önemli olduğunu belirterek, "Her başarı hikayesinin arkasında gizli kahramanlar vardır. Turgut Özal Üniversitemize çok teşekkür ediyoruz. Bu alanda yıllardır yoğun mücadele veren Prof. Dr. Bayram Murat Asma hocamıza ve 'Malatya Kayısısı' adlı eseri ortaya çıkaran hocalarımıza teşekkür etmek için bir araya geldik. Bu eser, akademik donanım ve görsel bir şölen olarak hazırlandı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Prof. Dr. Bayram Murat Asma ise 37 yıldır Malatya kayısısı üzerine çalışma yaptığını anlatarak, "Ülke sevgisi insanların hizmetleriyle ölçülür. Bende elimden geldiği kadar Malatya'mızın değeri kayısıya katkıda bulunmaya çalışıyorum. Malatya kayısısı bu şehrin bir başarı öyküsüdür. İçerisinde on binlerce üreticinin, tüccarın ve ihracatçının inşa ettiği bir öykü." diye konuştu.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli ise kitabın İsveç'ten sonra Riyad'da düzenlenecek yarışmadan ödülle döneceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Borsa Başkanı Ramazan Özcan, desteklerinden dolayı Rektör Prof. Dr. Recep Bentli ile kitabın hazırlanmasında emekleri olan Prof. Dr. Bayram Murat Asma ile yayın kuruluna plaket ve kalem takdim etti.