Malatya haberleri! Malatya Ticaret Borsası
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Malatya haber: Malatya Ticaret Borsasında jumbo kuru kayısının kilogramı 152 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında jumbo kuru kayısının kilogramı 152 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Jumbo kuru kayısı
|Kg
|152,00
|152,00
|Jumbo natürel kuru kayısı
|Kg
|150,00
|150,00
|1 nolu şekerpare kayısı
|Kg
|141,00
|141,00
|1 nolu gün kurusu kayısı
|Kg
|140,00
|140,00
|Kuru kayısı
|Kg
|76,00
|100,00
Kaynak: AA / Volkan Kaşik - Ekonomi
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