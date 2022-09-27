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Malatya haberleri! Malatya Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Malatya haberleri! Malatya Ticaret Borsası

Malatya haber: Malatya Ticaret Borsasında jumbo kuru kayısının kilogramı 152 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında jumbo kuru kayısının kilogramı 152 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Jumbo kuru kayısıKg152,00152,00
Jumbo natürel kuru kayısıKg150,00150,00
1 nolu şekerpare kayısıKg141,00141,00
1 nolu gün kurusu kayısıKg140,00140,00
Kuru kayısıKg76,00100,00

Kaynak: AA / Volkan Kaşik - Ekonomi

Malatya Jumbo Ekonomi Haberler

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