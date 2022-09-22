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Malatya haberleri! Malatya Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Malatya haberleri! Malatya Ticaret Borsası

Malatya habere göre Malatya Ticaret Borsası'nda ekstra kabaaşı kuru kayısının kilogramı 158 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası'nda ekstra kabaaşı kuru kayısının kilogramı 158 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Ekstra kabaaşı kuru kayısıKg158,00158,00
Kuru kayısıKg70,00135,00
Ekstra şekerpare kayısıKg130,00130,00
ArpaKg6,796,79
SamanKg1,271,27
SütKg7,007,00

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Ekonomi

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