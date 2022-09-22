Malatya haberleri! Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda ekstra kabaaşı kuru kayısının kilogramı 158 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Ekstra kabaaşı kuru kayısı Kg 158,00 158,00 Kuru kayısı Kg 70,00 135,00 Ekstra şekerpare kayısı Kg 130,00 130,00 Arpa Kg 6,79 6,79 Saman Kg 1,27 1,27 Süt Kg 7,00 7,00

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