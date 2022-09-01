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Malatya haberleri! Malatya Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Malatya haberleri! Malatya Ticaret Borsası

Malatya haberi... Malatya Ticaret Borsasında ekstra kabaaşı kuru kayısının kilogramı 160 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında ekstra kabaaşı kuru kayısının kilogramı 160 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Ekstra kabaaşı kuru kayısıKg160,00160,00
Ekstra şekerpare kayısıKg110,02110,02
Kuru kayısıKg95,2295,22
Endüstriyel kuru kayısıKg35,0035,00

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Ekonomi

Malatya Ekonomi Haberler

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