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Malatya haberleri... Malatya Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Malatya haberleri... Malatya Ticaret Borsası

Malatya haberine göre Malatya Ticaret Borsasında paketli kuru kayısının kilogramı en yüksek 166,57 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında paketli kuru kayısının kilogramı en yüksek 166,57 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Paketli kuru kayısıKg166,57166,57
Kuru kayısıKg110,16121,38
Ekstra kabaaşı kuru kayısıKg135,22135,22
Dut kurusuKg31,0031,00
ArpaKg7,197,19

BuğdayKg8,688,68

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Ekonomi

Malatya Ekonomi Haberler

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