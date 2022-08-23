Malatya haberleri... Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında paketli kuru kayısının kilogramı en yüksek 166,57 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Paketli kuru kayısı Kg 166,57 166,57 Kuru kayısı Kg 110,16 121,38 Ekstra kabaaşı kuru kayısı Kg 135,22 135,22 Dut kurusu Kg 31,00 31,00 Arpa Kg 7,19 7,19 Buğday Kg 8,68 8,68

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