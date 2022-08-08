Malatya haberleri: Malatya Ticaret Borsası
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Malatya bölgesinden gelen habere göre Malatya Ticaret Borsasında ekstra kabaaşı kuru kayısının kilogramı 121,69 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında ekstra kabaaşı kuru kayısının kilogramı 121,69 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Ekstra kabaaşı kuru kayısı
|Kg
|121,69
|121,69
|Kuru kayısı
|Kg
|110,00
|110,00
|Jumbo kuru kayısı
|Kg
|109,50
|109,50
|Buğday
|Kg
|6,58
|6,58
AA / Volkan Kaşik - Ekonomi
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