Malatya haberi! Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı en yüksek 148,67 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kuru kayısı Kg 91,93 148,67 Gün kurusu kayısı Kg 146,75 146,75 Ekstra şekerpare kayısı Kg 121,00 132,84 Kesmelik kuru kayısı Kg 61,70 61,70

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