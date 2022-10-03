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Malatya haberi! Malatya Ticaret Borsası

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Malatya haberi! Malatya Ticaret Borsası

Edinilen Malatya gelişmesine göre Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı en yüksek 148,67 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı en yüksek 148,67 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kuru kayısıKg91,93148,67
Gün kurusu kayısıKg146,75146,75
Ekstra şekerpare kayısıKg121,00132,84
Kesmelik kuru kayısıKg61,7061,70

Kaynak: AA / Volkan Kaşik - Ekonomi

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