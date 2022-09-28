Malatya haberi... Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı en yüksek 135 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kuru kayısı Kg 105,00 135,00 3 nolu şekerpare kayısı Kg 130,00 130,00 Ekstra şekerpare kayısı Kg 115,00 115,00 7 nolu şekerpare kayısı Kg 88,00 88,00

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