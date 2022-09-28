Malatya haberi... Malatya Ticaret Borsası
Ekonomi Haberleri
Malatya haberleri: Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı en yüksek 135 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı en yüksek 135 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
|Kg
|105,00
|135,00
|3 nolu şekerpare kayısı
|Kg
|130,00
|130,00
|Ekstra şekerpare kayısı
|Kg
|115,00
|115,00
|7 nolu şekerpare kayısı
|Kg
|88,00
|88,00
Kaynak: AA / Volkan Kaşik - Ekonomi
Ekonomi Haberler
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.