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Malatya haberi! Malatya Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Malatya haberi! Malatya Ticaret Borsası

Malatya haberi... Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en yüksek 131,32 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en yüksek 131,32 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kuru kayısıKg76,70131,32
Ekstra kabaaşı kuru kayısıKg126,72126,72
Ekstra şekerpare kayısıKg120,00125,00
Dut kurusu çekirdeksizKg45,0045,00
Kayısı çekirdeği kabukluKg23,0023,00

Kaynak: AA / Volkan Kaşik - Ekonomi

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