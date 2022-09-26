Malatya haberi! Malatya Ticaret Borsası
Ekonomi Haberleri
Malatya haberi... Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en yüksek 131,32 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en yüksek 131,32 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
|Kg
|76,70
|131,32
|Ekstra kabaaşı kuru kayısı
|Kg
|126,72
|126,72
|Ekstra şekerpare kayısı
|Kg
|120,00
|125,00
|Dut kurusu çekirdeksiz
|Kg
|45,00
|45,00
|Kayısı çekirdeği kabuklu
|Kg
|23,00
|23,00
Kaynak: AA / Volkan Kaşik - Ekonomi
Malatya Ekonomi Haberler
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.