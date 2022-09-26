Malatya haberi! Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en yüksek 131,32 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kuru kayısı Kg 76,70 131,32 Ekstra kabaaşı kuru kayısı Kg 126,72 126,72 Ekstra şekerpare kayısı Kg 120,00 125,00 Dut kurusu çekirdeksiz Kg 45,00 45,00 Kayısı çekirdeği kabuklu Kg 23,00 23,00

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