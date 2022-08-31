Malatya haberi | Malatya Ticaret Borsası
Ekonomi Haberleri
Malatya haberleri... Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 166,67 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 166,67 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|166,67
|166,67
|Jumbo naturel kuru kayısı
|Kg
|160,00
|160,00
|Kuru kayısı
|Kg
|68,00
|154,32
|Organik kuru kayısı
|Kg
|140,00
|140,00
|5 No'lu şekerpare kayısı
|Kg
|104,00
|104,00
|Ekstra kabaaşı kuru kayısı
|Kg
|140,00
|140,00
Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Ekonomi
Jumbo Ekonomi Haberler
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.