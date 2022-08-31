Malatya haberi | Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 166,67 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Gün kurusu kayısı Kg 166,67 166,67 Jumbo naturel kuru kayısı Kg 160,00 160,00 Kuru kayısı Kg 68,00 154,32 Organik kuru kayısı Kg 140,00 140,00 5 No'lu şekerpare kayısı Kg 104,00 104,00 Ekstra kabaaşı kuru kayısı Kg 140,00 140,00

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