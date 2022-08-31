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Malatya haberi | Malatya Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Malatya haberi | Malatya Ticaret Borsası

Malatya haberleri... Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 166,67 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 166,67 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Gün kurusu kayısıKg166,67166,67
Jumbo naturel kuru kayısıKg160,00160,00
Kuru kayısıKg68,00154,32
Organik kuru kayısıKg140,00140,00
5 No'lu şekerpare kayısıKg104,00104,00
Ekstra kabaaşı kuru kayısıKg140,00140,00

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Ekonomi

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