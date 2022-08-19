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Malatya haberi... Malatya Ticaret Borsası

Malatya haberi... Malatya Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Malatya gelişmesine göre Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı en yüksek 115 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı en yüksek 115 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kuru kayısıKg70,00115,00
Gün kurusu kayısıKg110,00110,00
Yaş kayısıKg20,7920,79
Kayısı çekirdeği içi tatlıKg90,0090,00
Dut kurusuKg35,0035,00

Erik kurusuKg40,0040,00

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Ekonomi

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