Malatya haberi... Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı en yüksek 115 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kuru kayısı Kg 70,00 115,00 Gün kurusu kayısı Kg 110,00 110,00 Yaş kayısı Kg 20,79 20,79 Kayısı çekirdeği içi tatlı Kg 90,00 90,00 Dut kurusu Kg 35,00 35,00 Erik kurusu Kg 40,00 40,00

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