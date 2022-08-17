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Malatya haberi | Malatya Ticaret Borsası

Malatya haberi | Malatya Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Malatya haberlerine göre Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en yüksek 141,65 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en yüksek 141,65 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kuru kayısıKg88,01141,65
Yaş kayısıKg41,0041,00
BuğdayKg7,508,70

AA / Orhan Yoldaş - Ekonomi

Malatya Ekonomi Haberler

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