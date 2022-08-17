Malatya haberi | Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en yüksek 141,65 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kuru kayısı Kg 88,01 141,65 Yaş kayısı Kg 41,00 41,00 Buğday Kg 7,50 8,70

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