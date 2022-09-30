Malatya haber! Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 136,80 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Gün kurusu kayısı Kg 136,80 136,80 Kuru kayısı Kg 134,76 134,76 Organik kuru kayısı Kg 95,00 95,00 Ekstra şekerpare kayısı Kg 125,00 125,00

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