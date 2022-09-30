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Malatya haber! Malatya Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Malatya haber! Malatya Ticaret Borsası

Malatya ekonomi haberine göre Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 136,80 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 136,80 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Gün kurusu kayısıKg136,80136,80
Kuru kayısıKg134,76134,76
Organik kuru kayısıKg95,0095,00
Ekstra şekerpare kayısıKg125,00125,00

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Ekonomi

Malatya Ekonomi Haberler

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