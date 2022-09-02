Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya haber: Malatya Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Malatya haber: Malatya Ticaret Borsası

Malatya haberine göre Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı en yüksek 142 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı en yüksek 142 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kuru kayısıKg65,20142,00
Yaş kayısıKg18,4818,48

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Ekonomi

Ekonomi Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title