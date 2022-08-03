Malatya haber: Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en yüksek 120 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kuru kayısı Kg 89,00 120,00 Jumbo kuru kayısı Kg 103,00 103,00 Jumbo natürel kuru kayısı Kg 90,00 108,00 Yaş kayısı Kg 58,94 58,94

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