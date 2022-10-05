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Malatya ekonomi: Malatya Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Malatya ekonomi: Malatya Ticaret Borsası

Malatya yerel ekonomi haberine göre Malatya Ticaret Borsasında ekstra şekerpare kayısının kilogramı 129,89 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında ekstra şekerpare kayısının kilogramı 129,89 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Ekstra şekerpare kayısıKg129,89129,89
Naturel kuru kayısıKg112,75112,75
Kuru kayısıKg85,0085,00

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Ekonomi

Malatya Ekonomi Haberler

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