Malatya ekonomi haberleri... Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı en yüksek 132,76 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kuru kayısı Kg 65,15 132,76 Tatlı kayısı çekirdeği içi Kg 82,39 82,39 Arpa Kg 5,00 6,60

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