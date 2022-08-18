Malatya ekonomi haberleri... Malatya Ticaret Borsası
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Malatya ekonomi haberi... Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 121,32 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 121,32 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
|Kg
|121,32
|121,32
|Dut kurusu
|Kg
|50,00
|50,00
Kaynak: AA / Volkan Kaşik - Ekonomi
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