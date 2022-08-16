Malatya ekonomi haberleri: Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında ekstra kabaaşı kuru kayısının kilogramı 140 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Ekstra kabaaşı kuru kayısı Kg 140,00 140,00 4 No'lu şekerpare kuru kayısı Kg 115,00 115,00 Ekstra şekerpare kuru kayısı Kg 111,00 111,00 Kuru kayısı Kg 95,63 101,17 Natürel kesmelik kayısı Kg 53,00 53,00 Yaş kayısı Kg 39,99 39,99 Dut kurusu çekirdeksiz Kg 95,44 95,44

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