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Malatya ekonomi haberleri: Malatya Ticaret Borsası

Malatya ekonomi haberleri: Malatya Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Edinilen Malatya gelişmesine göre Malatya Ticaret Borsasında ekstra kabaaşı kuru kayısının kilogramı 140 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında ekstra kabaaşı kuru kayısının kilogramı 140 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Ekstra kabaaşı kuru kayısıKg140,00140,00
4 No'lu şekerpare kuru kayısıKg115,00115,00
Ekstra şekerpare kuru kayısıKg111,00111,00
Kuru kayısıKg95,63101,17
Natürel kesmelik kayısıKg53,0053,00

Yaş kayısıKg39,9939,99
Dut kurusu çekirdeksizKg95,4495,44

AA / Volkan Kaşik - Ekonomi

Malatya Ekonomi Haberler

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