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Malatya'da TOGG izdihamı

Ekonomi Haberleri

Malatya'da TOGG izdihamı Malatya'ya gelen Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG'a vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Malatya'da TOGG izdihamı

MALATYA - Malatya'ya gelen Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG'a vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Görücüye çıkan Türkiye'nin milli otomobili TOGG Malatya'da vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. MalatyaPark AVM'de sergilenen Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG'u incelemek için vatandaşlar sıraya girdi.

Türkiye'nin yerli otomobilini incelemek ve fotoğraf çekebilmek için vatandaşlar biriyle yarışırken, oluşan izdiham nedeniyle TOGG ilerlemekte güçlük çekti. "Anadolu kırmızı" TOGG inceleyen vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, bunun başlangıç olduğunu belirtti.

Türkiye'nin milli otomobili TOGG 'un hayal olduğunu ileri sürenlere de göndermede bulunan vatandaşlar TOGG'un Malatya'da olduğunu söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - Ekonomi

Türkiye Malatya TOGG Ekonomi Haberler

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