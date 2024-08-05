Malatya'da Kuru Kayısı Üreticileri Fiyatlarda İstikrar Bekliyor

Kuru kayısı üretiminde dünya liderliğini elinde bulunduran Malatya'da hasatta sona gelinirken, üreticiler bir önceki yıla kıyasla ürün fiyatlarında önemli bir gerileme yaşandığını belirterek, fiyatlarda istikrar beklediklerini söyledi.

Dünyadaki kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin yapıldığı Malatya'da kent ekonomisinin lokomotifi olarak değerlendirilen kayısı hasadında sona gelindi. Fiyatlarda istikrar talep eden üreticiler ise bir önceki yıla kıyasla ürün fiyatlarında önemli bir gerileme yaşandığını ifade ederek, istikrar vurgusu yaptı.

Darende ilçesinde bir araya gelen çok sayıda kayısı üreticisi Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) yeni dönem için alım yapmasını beklediklerini kaydederek, aksi bir durumda ise bir yıllık emeklerinin boşa gideceğini söyledi. - MALATYA