Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı

Dünya kuru kayısı üretiminin büyük bir kısmının gerçekleştirildiği Malatya'da mevsimlik tarım işçileri hasat dönemine başladı. Kentte bulunan 9 milyon kayısı ağacından toplanan kayısılar, yaklaşık 50 bin ailenin geçimine katkı sağlıyor. Mevsimlik tarım işçileri günlük 447 lira yevmiye alarak zorlu mesailerini sürdürüyor.

Dünya kuru kayısı üretiminin büyük bir kısmının gerçekleştirildiği Malatya'da mevsimlik tarım işçilerinin zorlu mesaisi başladı.

Türkiye'deki 22 milyon kayısı ağacının yaklaşık 9 milyonunun bulunduğu, "Hasanbey", "Kabaaşı", "Hacıhaliloğlu" ve "Alyanak" gibi 32 çeşit kayısının yetiştiği kentte hasat devam ediyor.

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) nezdinde tescilli coğrafi işaretlerinden olan ve yörede "mişmiş" olarak adlandırılan Malatya kayısısı kentte yaklaşık 50 bin ailenin geçimine katkı sunuyor.

Kentin en önemli gelir kaynağı konumunda bulunan kayısı hasat döneminde mevsimlik tarım işçileri için de gelir kapısı oluyor.

Hasat döneminde Şanlıurfa, Adıyaman ve Diyarbakır gibi illerden gelen çok sayıda mevsimlik işçi, yaklaşık 2 ay boyunca kayısı toplama ve kurutma işlerini yapıyor.

Mevsimlik tarım işçileri zorlu mesailerinin karşılığı olarak günlük 447 lira yevmiye alıyor.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Kendirli Mahallesi'ndeki bir kayısı bahçesine gelen mevsimlik tarım işçileri de sabahın ilk ışıklarıyla işe koyuluyor. İşçiler, gün içinde 35 dereceyi aşan hava sıcaklığına aldırmadan makine yardımıyla silkelenen ağaçlardan dökülen kayısıları toplayıp kasalara koyuyor ve işlenmeye hazır hale getiriyor.

"Babama destek olmak için buradayız"

Şanlıurfa'dan gelen 23 yaşındaki tarım işçisi Kübra Bayır, AA muhabirine, annesi ve kardeşleriyle çalışmak için kayısı bahçesine geldiklerini söyledi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Matematik Bölümü son sınıf öğrencisi olduğunu ve 7 yıldır ailesiyle Malatya'ya kayısı bahçesinde çalışmaya geldiğini anlatan Bayır, şöyle konuştu:

"Hasat sezonun başlamasıyla Malatya'ya geldik. Ailemde sadece babam çalışıyor. Anne ve kardeşlerimle babama destek olmak için buraya çalışıyoruz. Kayısı hasadında ilk başlarda zorlanıyordum ama şimdi çok zorlanmıyorum. Normalde her yıl Malatya'dan sonra fındığa Samsun ve Ordu'ya gidiyorduk ancak bu yıl maliyetler nedeniyle gitmeyeceğiz. Malatya'nın başka bir ilçesinde yine kayısı toplamaya devam edeceğiz."

"Kayısıda çalışmak çok zor"

Yine Şanlıurfa'dan gelen tarım işçisi 22 yaşındaki Berivan Bayır ise ailesine destek olmak için çalıştığını belirterek, "Kayısıda çalışmak çok zor. Sabah kayısı topluyor ve sergiye gidiyoruz. Sonra kayısının çekirdeğini ayırıyoruz. Yani bir kayısıyı 7 kez kaldırıp indiriyoruz."dedi.

Merve Kaya ise güneş altında çalıştıkları için biraz zorlandığını söyledi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 4. sınıfta okuduğunu anlatan Kaya, "Yaz tatilini aileme destek olmak için Malatya'da çalışarak geçiriyorum." diye konuştu.

"Akşam saat 6-7'ye kadar bahçedeki işimiz sürüyor"

23 yaşındaki Sinan Yaşlı ise yaz aylarında Şanlıurfa'dan Malatya'ya mevsimlik tarım işçisi olarak çalışmaya geldiğini belirterek, "Kayısıda çalışmak zor. Sabah erkenden kalkıp önce sergiye gidiyoruz, yere serdiğimiz kayısıları toplayıp elekten geçiriyoruz. Sonra bahçeye gidip kayısı topluyoruz. Akşam saat 6-7'ye kadar bahçedeki işimiz sürüyor." ifadelerini kullandı.