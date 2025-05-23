Malatya'da İki Otomobilin Çarpışması Sonucu 3 Kişi Yaralandı

Malatya'da İki Otomobilin Çarpışması Sonucu 3 Kişi Yaralandı
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Malatya'da Sivas yolu Kendirli Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. İki otomobilin çarpışması sonucu yaralananlar hastaneye kaldırıldı. Kazanın ışık ihlali nedeniyle meydana geldiği iddia ediliyor.

Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Malatya'da Sivas yolu Kendirli Kavşağı'nda meydana gelen çift taraflı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Sürücü İdris Y. (30) yönetimindeki 17 ACG 552 plakalı otomobil ile sürücü Ali G.(55) yönetimindeki 46 ADY 520 plakalı otomobilin çarpışması sonucu çift taraflı yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazası yaşandı. Çarpışma sonucu her iki sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Necdet K. (49) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Işık ihlali nedeniyle yaşandığı iddia edilen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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