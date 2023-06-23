Malatya'da depremden etkilenen küçükbaş hayvan üreticileri kurbanlıklarını pazara getirdi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, küçükbaş hayvan üreticileri kurbanlıklarını pazara getirdi. Kurbanlık fiyatları küçükbaşta 4 bin liradan 8 liraya, büyükbaşta ise 50 bin liradan 150 bin liraya kadar değişiyor. Yetiştiriciler dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıldı ve deprem bölgesinde kestirme çağrısı yapıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, küçükbaş hayvan üreticileri kurbanlıklarını pazara getirdi.

Malatya İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı İhsan Akın, Canlı Hayvan Pazarı'nda gazetecilere kurbanlık küçükbaşları yetiştiricilerin pazara getirdiğini söyledi.

Şu an için pazarda fazla bir satışın olmadığını ancak hafta sonundan itibaren satışların artmasını beklediklerini aktaran Akın, "Çünkü yeri olmayanlar hayvanlarını son günlerde alıyor veya kurban bayramında burada kestiriyorlar. Küçükbaş hayvanların canlı kilogram fiyatı koyunda 110 ile 130 lira arasında, toklu da 125 ila 140 lira arasında. Büyükbaş tosunda 135 liradan başlıyor 150 liraya kadar. Kurbanlık fiyatları küçükbaşta 4 bin liradan 8 liraya, büyükbaşta ise 50 bin liradan 150 bin liraya kadar değişiyor." diye konuştu.

"Kurbanlıkları deprem bölgesinde kestirin" çağrısı

Dolandırıcılık olaylarına karşı yetiştiricileri uyaran Akın, "Yetiştiricilerimiz, sahte çek, senet ve sahte paraya dikkat etsinler. İki yılın emeğini bir günde yok etmeyelim. Biliyorsunuz Malatya depremlerden en fazla etkilenen illerden bir tanesi, deprem sürecinde yetiştiricilerimizin yanında olmaya çalıştık. Destek amacıyla buradan kurbanlıklarını vatandaşlar alırlarsa daha iyi olur. Kurbanlıklarını il dışında veya yurt dışında kestirmek isteyenler vekalet aracılığıyla kurbanlıkların Malatya'dan kestirirlerse deprem bölgesindeki yetiştiricilere destek olurlar. " diye konuştu.

Yetiştirici Mehmet Yavuz ise deprem sürecinin kendileri için zorlu geçtiğini, pazarın henüz hareketlenmediğini dile getirdi.

Hacı Bayram Demez de her bütçeye göre kurbanlık bulunduğunu kaydetti.