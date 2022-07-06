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Malatya'da bıçak ustalarının bayram mesaisi başladı

İhlas Haber Ajansı - Hasan Eryılmaz - Ekonomi
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Malatya'da bıçak ustalarının bayram mesaisi başladıMALATYA Malatya'da bıçak ustaları Kurban Bayramına sayılı günler kala vatandaşlardan gelen talepleri yetiştirebilmek için yoğun mesai harcıyor.

Malatya'da bıçak ustalarının bayram mesaisi başladı

MALATYA Malatya'da bıçak ustaları Kurban Bayramına sayılı günler kala vatandaşlardan gelen talepleri yetiştirebilmek için yoğun mesai harcıyor.

Ülke genelinde olduğu gibi Malatya'da da Kurban Bayramı nedeniyle Bakırcılar Çarşısı'nda yoğunluk başladı. Bayramın yaklaşmasıyla birlikte kurban kesecek vatandaşlar, bıçak ve satır gibi aletlerine işlem yaptırmak için ustaların yolunu tuttu. Bıçak satıcıları ve demirciler de tam mesai ile artan talepleri karşılamaya çalışıyor.

"Günde 200 bıçağa işlem yapılıyor"

Bıçakçı esnaflarından Bayram Ergün günü birlik 200 bıçağa işlem yaptıklarını belirterek," Bıçak bilememede çok yoğunluk var. Biz geçen yılın fiyatlarıyla yaptığımız için zam yapmadık yoğunluk yaşıyoruz. Günde 200 tane bıçak bileme yapıyoruz" dedi.

"Fiyatlar uygun"

Fiyatların uygun olduğunu kaydeden sektörde 40 yıldır faaliyet gösteren demirci ustası Murat Akkoyun ise " Demirciyim aynı zamanda bıçak bileme ustasıyım, bıçak ve bileme fiyatları uygun. Bu aralar millet kayısıya gittiği için biraz durgun. Son iki gün hareketlilik kazanır" ifadelerini kullandı.

Bir başka bölge esnafı olan Ömer Demiray da bayram nedeniyle yoğunluklarının arttığını ifade ederek,"" Burada bıçak satıyoruz. Bileme yapıyoruz. Bayram öncesinde son bir haftadır yoğun çalışıyoruz. Son günlere doğru daha da artmaya başlıyor. Bıçak fiyatlarımız 20 TL'den başlıyor 200 TL'ye kadar var. Bıçağın kalitesine göre değişiyor. Satışlar şuanda fazla hareketlilik yok ama bilemede yoğunluk yaşanmaya başladı. Günlük 100-200 bileme yapıyoruz. Son günler 300'e kadar da çıkıyor" diye konuştu.

Müşteriler ise yaklaşan bayram nedeniyle sorunsuz bir kesim gerçekleştirmek için son hazırlıklarını yaptıklarını kaydetti.

İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - Ekonomi

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