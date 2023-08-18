Makine İhracatçıları Birliği: Makine İhracatı Yüzde 11,1 Artarak 7 Ayda 16,1 Milyar Dolar Oldu

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) tarafından paylaşılan makine imalat sanayi konsolide verilerine göre, yılın 7 ayı sonunda Türkiye’nin serbest bölgeler dâhil toplam makine ihracatı yüzde 11,1 artarak 16,1 milyar dolar oldu.

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) tarafından paylaşılan makine imalat sanayi konsolide verilerine göre, yılın 7 ayı sonunda Türkiye'nin serbest bölgeler dahil toplam makine ihracatı yüzde 11,1 artarak 16,1 milyar dolar oldu.

Makine İhracatçıları Birliği, makine imalat sanayi konsolide verilerini açıkladı. Buna göre yılın 7 ayı sonunda Türkiye'nin serbest bölgeler dahil toplam makine ihracatı 16,1 milyar dolara ulaştı. Miktar bazında ihracatın yüzde 5,8 gerilediği bu dönemde değer bazında artış yüzde 11,1 oldu. Rusya'ya ihracatın yüzde 157 artarak 1,5 milyar dolara yaklaştığı bu dönemde, Almanya'ya ihracat artışı yüzde 11,6, ABD'ye ihracat artışı yüzde 15,2 olarak gerçekleşti. Yüzde 19 artışla 2 milyar dolara ulaşan temmuz ihracatı ardından son 12 aylık makine ihracatı yüzde 15,8 artarak 27,5 milyar dolara yükseldi. Haziran sonu itibarıyla yıllık makine ithalatı da yüzde 20,6 artışla 42,3 milyar dolar oldu.

KARAVELİOĞLU: ALMANYA'DAKİ HER SORUN SEKTÖRÜMÜZÜ ÇOK YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, küresel makine ticaretindeki gelişmeleri analiz ettiklerinde başta parasal sıkılaşma olmak üzere pek çok faktörün etkisiyle önceki yıllardan farklı eğilimlerle karşılaştıklarını belirtti. Karavelioğlu, dünyadaki gelişmeleri şöyle yorumladı:

"Uzun yıllardır yakın iş birliği içinde çalıştığımız Alman Makine ve Ekipman İmalatçıları Birliği'nin (VDMA) raporları, küresel sektörün teknolojik lideri Almanya'da tehlike çanlarının çaldığını, temmuz ayı siparişlerindeki gerilemenin yüzde 15'e ulaştığını söylüyor. Bunun anlamı şirketlerin ölçek ve cirolarının küçülecek olması, yetişmiş nitelikli personelde istihdam kaybı riskinin ortaya çıkmasıdır. Artmayı sürdüreceği belli olan finansman, enerji ve istihdam maliyetlerinin üretici endeksi üzerindeki etkilerinin sektörün rekabetçiliğini sınırladığı, yüzde 20'lere varan fiyat artışlarının da iç ve dış talebin daralmasında etkili olduğu anlaşılıyor. Benzer gelişmeler rakibimiz diğer AB ülkelerinde de görülmekle birlikte endüstriyel ve ticari alanda en yüksek entegrasyon seviyesine ulaştığımız Almanya'daki her sorun hem bize sirayet edebilecek riskler hem de yaratabileceği fırsatlar bakımından sektörümüzü çok yakından ilgilendiriyor."

"ORTA VE DOĞU AVRUPA İÇİN GAYRETLERİMİZİ ARTIRIYORUZ"

Bugüne kadar küresel sıkıntıları aşmak için yoğunlaştıkları ve önemli dönüşler aldıkları Rusya pazarına yönelik kısıtlamaların ana pazar Almanya'daki gelişmelere ilave riskler oluşturduğunu vurgulayan Karavelioğlu, şöyle devam etti:

"Mal, teknoloji ve hizmetlerin yanı sıra Rusya'daki askeri endüstriyel kompleksle bağlantılı tüzel ve gerçek kişilere yönelik ihracatı da kapsayan yaptırımlar giderek sıkılaşıyor. Buna karşılık bazı Avrupalı ülkeler ticaretin rotasını saptırarak ihracatlarını eski Sovyet ülkeleri üzerinden yapıyor. Bizim imalatçılarımızın bu yönteme tevessül etmediklerini dış ticaret verilerimizden görebiliyoruz. Giderek zorlaşan Rusya ihracatına alternatif olabileceğini düşündüğümüz Orta ve Doğu Avrupa için de gayretlerimizi artırıyoruz. Romanya, Polonya, Sırbistan, Macaristan'da hızlanan yatırımlardan payımıza düşeni almalıyız. Avrupa'nın üretim ve enerji yatırımları yanında tarımsal faaliyetlerini de yoğunlaştırdığı bu bölgelerin makine imalatçılarımız için sadece ihracat değil, cazip yatırım fırsatları da sunduğuna inanıyoruz."

"YERLİ EKİPMAN MECBURİYETİ ENERJİ TEKNOLOJİLERİMİZİ HIZLI GELİŞTİRİYOR"

Yeşil Mutabakat kapsamının hızla genişleyerek derinleşmesinin, firmaların sera gazı emisyonlarını azaltma çaba ve yatırımlarını yoğunlaştırdığının altını çizen Karavelioğlu, zorluklar ve fırsatlar barındıran bu durumun sektördeki yansımalarını da şöyle değerlendirdi:

"Kaynak yaratmanın en ucuz ve kolay yolu israfı engellemek olduğundan imalatçılarımızın doğal yaklaşımı müşterilerine daima en verimli makineleri sağlamak, en az enerji harcayarak en fazla üretim yapan makine ve tesisler geliştirmek. Bu durumun pazara hakim olması ise AB'nin birçok direktifiyle teminat altına alınmış. Türkiye'nin en çok sayıda Ar-Ge merkezine sahip sektörü olarak dünya elektrik enerjisinin en büyük kısmını tüketen elektrik motorları, pompalar, vanalar, havalandırma fanları, kompresörler gibi döner ekipmanlarda ürünlerimizin verim sınıfları ve ihracatlarının hızlı arttığını gözlemliyoruz. Bir diğer gelişme ise enerji üreten ekipmanlarda meydana geliyor. Yeşil enerji yatırımlarının ana unsurları olan solar paneller, rüzgar türbinleri, jeotermal pompaların üretim ve ihracatları artık ciddi meblağlara ulaşıyor."

"ÖNCEKİ PLAN DÖNEMİNDE STRATEJİK İLAN EDİLMİŞ SEKTÖRLERİN ÜLKEYE KATKISININ BELİRGİNLEŞECEĞİ İNANCINDAYIZ"

Karavelioğlu, devletin yatırım teşviklerinde yerli ekipman mecburiyeti koyduğu dalların hızla gelişmekte oluşunu, bunu yıllardır talep eden sektör temsilcileri olarak memnuniyetle gözlemlediklerini ve yaygınlaşmasını beklediklerini belirterek "Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat'a, yüksek ve orta-yüksek teknolojili malların ihracat içindeki payının ilk 7 ayda yüzde 36,9'dan yüzde 40,8'e yükseldiğine ve bunda temmuz ayında ihracatları yüzde 25 ile 36 arasında artan taşıt araçları, makineler ve elektrikli teçhizatın önemli rolünün olduğuna yönelik açıklamaları için müteşekkiriz. Önceki plan döneminde stratejik ilan edilmiş sektörlerin ülkeye katkısının belirginleşeceği inancındayız" dedi.

"MERKEZ BANKASI'NIN YATIRIM REESKONT KREDİLERİNİ YENİDEN HAREKETLENDİRME VAADİ ÜMİT VERDİ"

Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de ana gündem maddelerinden birinin enflasyonla mücadele olduğuna dikkat çeken Karavelioğlu, fiyat istikrarını sağlamak ve cari işlemler açığını azaltmak için atılan adımların sektöre etkisini şöyle değerlendirdi:

"Ticari kredi sınırlamalarında ihracat ve yatırım kredilerinin ayrı tutulması, makine sektörü için olumlu bir gelişme olsa da iç talepte kademeli olarak yaşanacak yavaşlamanın firmaların satışlarını ve nakit akışlarını etkileyeceği çok açık. İç ve dış pazardaki daralmanın yanında artmayı sürdüren mali külfetlerle de baş edebilmek zorundayız. Temmuz itibarıyla maliyetlerimize ücret düzenlemeleri, akaryakıt fiyatları ve vergi artışları gibi yeni unsurlar eklendi. Kurdaki nispi artışın ihracata olumlu etkisi kayıplarımızı henüz telafi edememiş olsa da yeni yatırımlara yönelik pozitif ayrımcılığın ve desteklerin süreceğine dair açıklamalar makine imalatçıları için önemli. Enflasyon yüksek seyrederken kurların yine yatay bir seyre girmiş olması bizi endişelendirse de Eximbank kredilerindeki göreli rahatlama ve Merkez Bankası'nın yatırım reeskont kredilerini yeniden hareketlendirme vaadi ümit veren diğer gelişmelerdir. İthalatın dizginlenmesi gereğine yönelik resmi beyan ve çabalar ise, ithalattan en muzdarip sektör olarak yakından izleyeceğimiz ve destek vereceğimiz konular olacaktır."