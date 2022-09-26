MAKFED Başkanı Dalgakıran: 'Kazakistan ile sanayi alanında da birlikte yol almak niyetindeyiz'

Türkiye Makina Federasyonu (MAKFED) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran, "Makine sektöründe Kazakistan ile sadece ticari alanda ilişkilerimizi geliştirmek istemiyoruz. Aynı zamanda, sanayi alanında da birlikte yol almak niyetindeyiz. Kazakistan'ın bu alanda imkanlarının farkındayız ve iş birliği yapacağımız girişimci Kazak firmaların olduğunu da biliyoruz." ifadelerini kullandı.

MAKFED açıklamasına göre, MAKFED ve Makine İhracatçıları Birliği üst yöneticileri ile makine imalatçılarından oluşan geniş bir heyet, 21-23 Eylül'de gerçekleştirilen, 10. Kazakistan Makine Forumu ve Makine Fuarı 2022 için Astana'ya gitti.

Kazakistan Başbakanı Kazakistan Başbakanı Alihan İsmailov ve Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanı Kairbek Uskenbayev'in de katıldıkları Kazakistan Makine Sanayi Derneği (AKMI) Başkanı Meiram Pshembayev yönetimindeki panelde, MAKFED Başkanı Adnan Dalgakıran da konuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Adnan Dalgakıran, makine ihracatının yüzde 60'a yakınının Avrupa ülkelerine yapılmasının, Türk makinesinin bir kalite göstergesi olarak kabul edildiğini ifade etti.

Dalgakıran, "Rusya ve Özbekistan bu coğrafyadaki önemli pazarlarımız arasında yer almakta. Buna karşın Kazakistan'ın toplam ithalatın yaklaşık yüzde 25'ini makineler oluştururken, Türkiye'nin bundan sadece yüzde 1,5'lik pay alması, bu durumu gelişmeye açık bir potansiyel olarak ortaya koyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Biz, makine sektöründe Kazakistan ile sadece ticari alanda ilişkilerimizi geliştirmek istemiyoruz. Aynı zamanda, sanayi alanında da birlikte yol almak niyetindeyiz. Kazakistan'ın bu alanda imkanlarının farkındayız ve iş birliği yapacağımız girişimci Kazak firmaların olduğunu da biliyoruz." ifadelerini kullanan Dalgakıran, 11 Mayıs'ta Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in Türkiye'ye yapmış olduğu ziyaret esnasında, MAKFED ve AKMI başkanları düzeyinde yeniledikleri mutabakat zaptı ile oluşturdukları iş planı dahilinde ilerlediklerini vurguladı.

İklim değişikliği ile küresel mücadelede Türkiye'nin, Paris İklim Anlaşması'na taraf olmakla birlikte 2053 yılını karbon-nötr yıl olarak da ilan ettiğini aktaran Dalgakıran, şunları kaydetti:

"İklim değişikliği ile mücadelenin ülkelerin ekonomi ve ticaret politikaları yanı sıra uluslararası şirketlerin de vizyonlarının önemli bir parçası haline getirdiğini görüyoruz. Makine sektörünün dönüştürücü bir rol üstlendiği bu süreç dünyada olduğu gibi Türkiye'de de imalat ve hizmet sektörlerinde radikal değişimler getirecek. Sektörümüz, insanlığın geleceği açısından büyük önem arz eden bu dönemdeki sorumluluğunun bilinciyle çalışmalarını sürdürürken bu alanda da Kazak dostlarımızla ortak çalışmalar yapmayı umuyoruz."

Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Ufuk Ekici'nin açılış konuşmaları ile başlayan MAKFED Genel Sekreteri Zühtü Bakır moderatörlüğündeki panelde ise Makine İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcı Sevda Kayhan Yılmaz kapsamlı bir sunum yaparken, Türk&Kazak ortak girişimlerine iyi uygulama örnekleri olarak Kazakistan Aselsan ve Borusan Makine Kazakistan firmaları sunumlar yaptı.

Bu arada MAKFED Başkanı Dalgakıran, Kazakistan Başbakan Birinci Yardımcısı Roman Sklyar ve Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanı Kairbek Uskenbayev ile ayrıca bir araya geldi. Yapılan ikili görüşmelerde iş birliği alanları değerlendirildi.