Maher Holding, Romanya'dan sigorta ve finans sektörü temsilcilerini ağırladı

Maher Holding, Türkiye Sigorta Birliği (TSB) ve Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), 3-4 Haziran'da Romanya'nın sigorta ve finans sektöründen isimleri ağırladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Romanya Finansal Denetim Otoritesi Başkanı Alexandru Petrescu, Finansal Denetim Otoritesi Sigorta ve Reasürans Sektöründen Sorumlu Başkan Yardımcısı Sorin Mititelu ve Romanya Türk İş Adamları Derneği (TİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Tandoğan'dan oluşan misafir heyet, TSB Başkanı Uğur Gülen, TSB Başkan Yardımcısı ve Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar ve Genel Sekreter Özgür Obalı tarafından konuk edildi.

TSB'nin Palladium Tower'daki ofisinde gerçekleşen görüşmelerde karşılıklı sunumların ve sektörel bilgi paylaşımlarının ardından iki ülke arasındaki sektör işbirlikleri masaya yatırıldı ve günün anısına Uğur Gülen ve Ahmet Yaşar konuklara plaket sundu.

Türkiye Sigorta Birliği tarafından verilen öğle yemeğinde görüşmelerini sürdüren heyetler, öğleden sonra Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nu ziyaret ederek SEDDK İkinci Başkanı Mehmet Verim'in ev sahipliğinde heyetler arası görüşmeye geçti.

Görüşmelerde "Lloyd's" benzeri bölgesel bir yapının çalışmalarından bahsedilerek bölgenin ihtiyaç duyduğu reasürans kapasitesini artırmaya yönelik girişime Romanya'nın da davet edileceği bildirildi. Romanya heyeti inşaat başta olmak üzere birçok alanda Türk şirketlerinin Romanya'da olduğunu belirterek, Türk Sigorta şirketlerini de Romanya'ya yatırıma davet etti. Karşılıklı fikir alışverişinden sonra ortak platform oluşturma kararı alındı.

Heyet daha sonra, Quick Tower'da Maher Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu, Maher Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Uluçeçen, Maher Holding sigorta ve finans şirketlerinin yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürleriyle bir araya geldi.

"Romanya ile çalışmak bizler için büyük bir fırsat"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, Türkiye'de sigorta sektörünün hızla geliştiğini ifade etti.

Romanya ile yapılacak işbirliklerinin sektöre büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Yaşar, şunları kaydetti:

"İki ülke arasında sigorta, reasürans ve finans alanında güçlü işbirliklerinin kurulabileceğine inanıyorum. Maher Holding Sigorta Grubu da finansal market ekosistemini merkezine almış bir yapı olarak bu gelişmelerin takipçisi olacak. Özellikle sigorta sektörünün dijital dönüşüm ve yenilikçi ürünlerle daha da güçlenmesi için Romanya ile çalışmak bizler için büyük bir fırsat. Bu ziyaret, iki ülkenin sektörel deneyimlerini paylaşarak karşılıklı fayda sağlama açısından da önemli bir adım. Gelecekte bu tür işbirliklerinin artarak devam edeceğine ve her iki ülke için de olumlu sonuçlar doğuracağına inanıyorum."

"Türk Sigorta Pazarı 80 Milyar USD potansiyele sahip ama fazlası var"

SEDDK İkinci Başkanı Mehmet Verim ise Türkiye'nin bugün 20 milyar dolar sigorta primi ürettiğini ve yüzde 25-26 sigortalılık oranına sahip olduğunu, bunun 80 milyar dolara ulaşabilecek bir sigorta potansiyeline işaret ettiğini belirtti.

Türkiye'nin kısa sürede orta gelir tuzağını aşacağına dair verileri ve öncü göstergeleri ürettiğini aktaran Verim, "Türkiye çok hızlı büyüyecek. Genç nüfus oranı, nitelikli iş gücü, jeostratejik konumu ile Avrupa'dan Uzak Asya'ya finans ve üretimin merkezi olma yolunda." değerlendirmesinde bulundu.

"Lloyd's" benzeri bir sistemi Türkiye'de kurma kararlılığında olduklarını belirten Verim, şunları kaydetti:

"Bunu sadece Türkiye için değil Balkanlar, Türki Cumhuriyetler, Körfez, MENA Bölgesi, Orta Asya için de yapacağız. Kamu temsilcilerini ve şirketleri bu oluşuma davet edeceğiz. Konuyu paylaştığımız heyetler ve uluslararası şirketler konuya oldukça sıcak yaklaştılar."

Türkiye'nin teknolojik altyapı açısından hem bankacılık hem sigortacılık alanında da dünyada belli bir yerde olduğunu belirten Verim, "Dünyada benzeri olmayan SBM başta olmak üzere DASK, Tarsim, STK gibi kurumlarıyla Türkiye sigortacılıkta model kurumlara sahip." ifadesini kullandı.