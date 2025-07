Maher Holding'den QuickFinansall Ekosistemi Tanıtımı

Maher Holding Sigorta Grubu, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Hatay'daki acenteleriyle gerçekleştirdiği toplantılarda QuickFinansall ekosistemini tanıttı.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, 19-22 Temmuz'da düzenlenen toplantılarda Quick Sigorta ve Corpus Sigorta'yı kapsayan QuickFinansall yapısının detayları paylaşıldı. Acentelerin görüş ve sorularının doğrudan yanıtlandığı toplantılarla birlikte, şehirlerdeki bireysel acente ofisleri de ziyaret edilerek saha temasları güçlendirildi.

Toplantılar öncesinde Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Taş, Şanlıurfa Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı Nihat Fırathan ile İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Levent Hakkı Yılmaz'a da ziyaretler gerçekleştirildi.

QuickFinansall ekosistemi, sigorta, finans, mobilite ve inşaat alanlarındaki Maher Holding iştiraklerini entegre bir yapıda bir araya getiriyor. Hizmet çeşitliliğini artıran bu yapı, aynı zamanda acentelerin sektördeki rolünü dönüştürüyor. Bölgedeki acenteler de bu dönüşüm sürecinin hem uygulayıcısı hem de taşıyıcısı olarak yeni dönemin merkezinde yer alıyor.

Açıklamada toplantıdaki konuşmasına yer verilen Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, Quick Sigorta'nın kuruluşundan bu yana bölge acenteleriyle kurulan güçlü bağa dikkati çekti.

Yaşar, bölgenin kendileri için her zaman çok anlamlı ve destekleyici olduğunu belirterek, "Sekiz yıl önce başladığımız yolculukta bugün artık Türkiye'nin her köşesine uzanan bir yapı kurduk. Bu yaygın ağın gücünü QuickFinansall ile daha da ileriye taşıyacağımıza yürekten inanıyorum. QCAR, Quick Finans, QPAY, MHR GYO, QC İnşaat gibi iştiraklerle sadece sektöre değil, geleceğe de yön veriyoruz. Hayal ettiğimiz her şeyi sizinle birlikte gerçeğe dönüştürüyoruz." ifadelerini kullandı.