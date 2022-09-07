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Mağmat Boğazı'nda güneş enerji santrali kurulacak

Ekonomi Haberleri

Mağmat Boğazı'nda güneş enerji santrali kurulacak

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Mağmat Boğazı'nda güneş enerji santrali kurulacak.

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Mağmat Boğazı'nda güneş enerji santrali kurulacak.

Ortahisar Belediye Meclisi Toplantısı, Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç başkanlığında yapıldı.

Toplantıda, Mağmat Boğazı'nda belediyeye ait arazide güneş enerji santralinin kurulması konusunda Genç'e yetki verilmesiyle ilgili madde oy birliğiyle kabul edildi.

Etüd Proje Müdürü Mustafa Karslı, kurulacak güneş enerji santralinin yılda 4 milyon 250 bin kilowatt saat enerji üreteceğini söyledi.

Belediyenin yıllık enerji tüketiminin 1 milyon 300 kilowatt saat olduğunu dile getiren Karslı, "Tüketimimizi mahsuplaşacağız, fazlasını da satacağız. Yaklaşık 3 milyon kilowatt saat miktarındakini satmış olacağız. Satış için iznimiz var. Mevzuat değişti, tükettiğimiz kadar satabiliyoruz." ifadesini kullandı.

Karslı, projenin neden Mağmat Boğazı'na yapıldığıyla ilgili soruya da "Bu konuda İlbank teknik ekibi çalıştı. En verimli şekilde Mağmat'ta çalışacağı sonucu çıktı. Hem yapılabilirlik maliyeti hem de enerjiye ihtiyaç anlamında orası yeterli oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Ekonomi

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