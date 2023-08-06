Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliği Projesi Destekleri 31,9 Milyon Liraya Ulaştı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP) kapsamında, yer altı maden iş yerlerine verilen destek miktarı 31,9 milyon liraya ulaştı. Proje kapsamında, maden iş yerlerinin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi için saha ziyaretleri yapıldı ve iyileştirmeler sağlandı. Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi entegrasyonu çalışmaları devam ediyor. Proje kapsamında tahlisiye eğitimleri ve finansal destekler de sağlanmaktadır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yürütülen Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP) kapsamında yer altı maden iş yerlerine verilen destek 31,9 milyon liraya ulaştı.

Rehberlik desteği ile iş sağlığı ve güvenliği alanında yer altı metal ve kömür cevheri üreten maden iş yerlerinin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesinin hedeflendiği projede, mühendisler, takım liderleri ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünde görevli teknik personel tarafından Türkiye genelinde 190 bin 200 kilometre yol kat edilerek 80 maden iş yerine ulaşıldı.

Şehir merkezlerine uzak, jeolojik ve iklim koşullarının ağır olduğu yer altı maden ocaklarına düzenlenen saha ziyaretlerinde yerinde gözlemler yapılarak sahanın ihtiyaçlarına çözüm üretildi.

Türkiye genelindeki 420 saha ziyareti başarıyla tamamlanırken, çalışmalar sayesinde sahada somut olarak yüzde 47 iyileştirme sağlandı.

Faydalanıcı maden iş yerlerine İş Sağlığı ve Güvenliği profesyoneli görevlendirilmesi, maden çalışanlarına tahlisiye eğitimleri verilmesi ve bu iş yerleri arasından belirlenen kriterlere uygun 15 iş yerine TS 13741-İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi'nin entegrasyonu çalışmaları için verilen finansal destek ise devam ediyor.

Bu kapsamda, faydalanıcı yer altı maden iş yerlerine verilen hibe desteği toplam 31,9 milyon liraya ulaştı.

Belgelendirme süreçleri devam ediyor

TS 13741- İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi'nin entegrasyonu çalışmaları için TSE ile 8 Mart 2022'de imzalanan protokol kapsamında da 115 kişiye TSE işbirliği ile önleyici yaklaşım, ISO 45001, iç tetkik ve TS 13741 standardı eğitimi verildi ve sertifikalandırma yapıldı. 10 firmaya yerinde ayrı ayrı çalıştaylar düzenlenerek, 3 yer altı maden işletmesi TS 13741 standardından belgelendirildi.

Maden iş yerlerindeki tahlisiye (can kurtarma) çalışanlarının sayısının ve niteliklerinin artırılması ile çalışanların acil durumlara hazırlanması için faydalanıcı maden iş yerlerine finansal destek sağlanıyor. Acil durumlara hazırlık noktasında sağlanan bu destekle 322 tahlisiye eğitimine destek verildi.

Projede bakanlık desteği 2024'e kadar devam edecek.