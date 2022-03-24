Madencilik sektörü Eskişehir'de buluştu

Eskişehir'de, Madencilik Sektörü İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.

Eskişehir Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıya katılan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi Maden Sektörü Başkanı Rüstem Çetinkaya, yaptığı konuşmada, ekibiyle 16 Nisan'da gerçekleştirilecek İstanbul Maden İhracatçıları Birliğinin Başkanlığına aday olduğunu kaydetti.

Çetinkaya, Eskişehir'in kendileri için önemli bir bölge olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"İstanbul Maden İhracatçıları Birliğinin üyeleri arasında Bilecik, Bursa ve Eskişehir bizim için çok önemi arz eden bir bölge. Daha önce de Eskişehir'de de önemli iş birliklerimiz oldu. Bu anlamda Eskişehir'de Madencilik Kümelenmesi Başkanı Sayın Metin Çekiç de teklifimiz kabul etti ve bu yolda birlikte yürüyeceğiz. Projelerimizi Eskişehir'deki madencilere anlatacağız. Aynı zamanda ekibimizi de tanıtacağız."

Eskişehir Madencilik Kümesi Başkanı Metin Çekiç de kentin potansiyel olarak Türkiye'nin en önemli madencilik merkezlerinden biri olduğuna değinerek, sektörde seslerini daha çok duyurmak için Madencilik Kümesi'ni kurduklarını anlattı.