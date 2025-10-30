Haberler

Maden Yönetmeliği'nde Önemli Değişiklikler Yapıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni yönetmelik ile maden ruhsatı ve arama faaliyetlerine ilişkin önemli düzenlemeler gerçekleştirildi. Sondaj kuyu lokasyonlarının muhafazası ve Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan izin alınması gibi konular öne çıkıyor.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan yönetmelik ile maden ruhsatı bedelinde ilişkin düzenleme yapıldı. Maden hakkı ve ruhsat müracaatlarında değişikliğe gidildi. Maden arama ruhsatı için gerekli belgeler yeniden düzenlendi. Arama dönemleri ve faaliyetlerinde değişiklik yapıldı. Buna göre; arama dönemi içinde işletme projesi verilmesi durumunda, faaliyet raporunda yer alan asgari faaliyetlerin yerine getirilmesi, üç boyutu ve miktarıyla belirlenmiş rezerv raporunun verilmesi zorunlu olacak. Üç boyutu ve miktarıyla rezerv belirlenmiş ise Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tesisler için gerekli alanları da dikkate alarak işletme ruhsat sahasını belirleyecek. Maden arama projesinde faaliyetlerin niteliğinde ya da maden cinsinde değişiklik yapılması durumunda, ilgili arama faaliyet dönemine ait arama faaliyet raporuyla birlikte revize maden arama projesinin de verilmesi zorunlu olacak.

SONDAJ KUYULARI DENETİME KADAR MUHAFAZA EDİLECEK

Sondaj kuyu lokasyonlarının, denetime kadar muhafaza edilmesi, sondaj sonucunda alınan karotların, karot sandıklarına istiflenerek muhafaza edilmesi, karot sandıklarında gerekli bilgilerin yazılı olması ve yüksek çözünürlüklü bir kamera ile fotoğraflanması zorunlu olacak. Planlanan sondaj başlangıç ve bitiş tarihleri ile sondaj lokasyon bilgilerinin başlangıç tarihinden bir hafta öncesine kadar, sondaj ilerlemesine ilişkin metraj bilgilerinin de aylık olarak e-Maden sistemine girilmesi zorunlu olacak.

Genel arama ve detay arama dönemlerine yönelik düzenlemeler de yönetmelikte yer aldı. Genel ve detay arama dönemi süresi sonuna kadar faaliyet raporlarının verilmesi zorunlu olacak. Faaliyet raporlarının süresinde verilmemesi veya asgari faaliyetlerin yapılmaması halinde ilgili dönem sonunda teminat irat kaydedilerek arama ruhsatı iptal edilecek.

İŞLETME RUHSATI MÜRACATI

Yönetmelikte işletme ruhsatı müracaatları, işletme ruhsatı döneminde arama faaliyetleri, ruhsatların üst üste verilmesi başlıklarına ilişkin düzenleme yapıldı. Kamu kurum ve kuruluşlarının uhdesindeki işletme ruhsatları hariç olmak üzere, ruhsat süre uzatım taleplerinin uygun görülebilmesi için ruhsata konu faaliyetler kapsamında; talep tarihi itibarıyla yürürlükte olan işletme projesinde beyan edilen toplam üretimin en az yüzde 15'i kadar üretim yapılmış olması zorunlu olacak. Aksi halde ruhsat süresi uzatılmayacak.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NDAN İZİN İSTENECEK

Kamu kurum ve kuruluşlarının veya yap-işlet-devret modeli ile yapılan kamu yatırımlarının ham madde ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik düzenlemelerde yönetmelikte yer aldı. Ormanlarda madencilik faaliyetlerine izin ve Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) başvurusuna yönelik de düzenleme yapıldı. Buna göre; devlet ormanlarında madencilik faaliyeti yapılabilmesi için ruhsat düzenlenmeden önce Tarım Ve Orman Bakanlığı'ndan e-Devlet kapısı üzerinden alana ilişkin koordinat listesi ve sayısal verilerle izin istenecek. Devlet ormanları içinde maden aranması ve işletilmesi ile madencilik faaliyeti için zorunlu tesis, yol, enerji, su, haberleşme ve altyapı tesislerine 3 ay içinde 24 ay süreyle bedelsiz izin verilecek. İzne ilişkin taahhüt senedi Orman Genel Müdürlüğü'ne verilecek.

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından yasal sürede olumsuz görüş verilmesi halinde ruhsat düzenlenmeyecek ve işletme ruhsatı taban bedeli hariç, ödenen bedeller iade edilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen izin; ÇED ihtisasına ve gerekliliklerine uygun çerçevede hazırlanacak ve ÇED yönünden de uygun görüş olarak kabul edilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
