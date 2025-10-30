Haberler

Maden Yönetmeliği'nde Önemli Değişiklikler

Güncelleme:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden Yönetmeliği'nde önemli değişiklikler yaptı. Ruhsat bedelleri ve müracaat yöntemleri yeniden belirlendi, çevre ile uyum payı artırıldı, ihale süreçleri düzenlendi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden Yönetmeliği'nin bazı hükümlerini değiştirdi.

Bakanlığın "Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yönetmeliğin 4'üncü maddesinde yapılan değişiklikle ruhsat bedelinin dağılımına ilişkin oranlar yeniden belirlendi. Ruhsat bedelinin çevre ile uyum planı çalışmalarını temin etmek üzere teminat olarak genel bütçeye aktarılacak pay yüzde 50'den yüzde 70'e çıkarıldı.

Ayrıca, aynı yönetmeliğin genel müracaatı düzenleyen 8'inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "ihale yoluyla" ibaresi yürürlükten kaldırıldı.

Maden ruhsatlarının verilme yöntemi de yeniden düzenlendi. Düzenlemeyle, I. Grup, II. Grup (a) ve (c) bendi, III. Grup ve V. Grup maden sahalarının ihale ile, II. Grup (b) bendi ve IV. Grup maden sahalarının ise ilk müracaat yoluyla verilmesi kararlaştırıldı. Ancak gerekli görülen durumlarda II. Grup (b) ve IV. Grup maden sahaları da ihale yöntemiyle ruhsatlandırılabilecek.

İlgili müracaatlar elektronik sistem üzerinden yapılacak.

Yönetmeliğe göre, müracaatın alınmasının ardından sahanın ilk müracaat ya da ihale yoluyla ruhsatlandırılmasına, Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Bakan oluruyla karar verilecek ve sonuç müracaat sahibine bildirilecek. İhale yoluyla ruhsatlandırılmasına karar verilen sahalar, ihalelik saha statüsüne getirilecek.

Yönetmeliğin 15'inci maddesinde yapılan değişiklikle, yedinci fıkrasında yer alan "kaynak/rezerv raporu" ibaresi "üç boyutu ve miktarıyla belirlenmiş rezerv raporu" olarak değiştirildi. Buna göre üç boyutu ve miktarı rezerv olarak belirlenmiş ise Genel Müdürlük tesisler için gerekli alanları da dikkate alarak işletme ruhsat sahasını belirleyecek.

Yapılan değişiklikle, yatırım programının iki yıl üst üste yüzde 50'nin altında gerçekleştirilmesi durumunda verilen teminat irat kaydedilecek ve ruhsat iptal edilecek. Arama faaliyetleri sonucunda işletilebilir rezerv bulunmadığının "Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Kodu"na göre raporlanması ve talep edilmesi halinde arama ruhsat bedelleri ile ihale bedeli ruhsat sahibine iade edilecek.

Ayrıca, devlet hakkına ilişkin eşik ve asgari tutarlar "işletme ruhsat bedelinin yüzde 50 fazlası" referansına bağlandı.

"Ormanlarda madencilik faaliyetlerine izin ve ÇED başvurusu" sürecine ilişkin hükümler de değiştirildi.

Buna göre, devlet ormanlarında madencilik faaliyeti yürütülebilmesi için ruhsat düzenlenmeden önce, 6831 sayılı Orman Kanunu hükümleri kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığından e-Devlet kapısı üzerinden alana ilişkin koordinat listesi ve sayısal verilerle izin talep edilecek.

Devlet ormanları içinde maden aranması, işletilmesi ve madencilik faaliyetleri için zorunlu tesis, yol, enerji, su, haberleşme ve altyapı tesislerine, aynı Kanun hükümlerine göre üç ay içinde, yirmi dört ay süreyle bedelsiz izin verilecek.

İzne ilişkin taahhüt senedi Orman Genel Müdürlüğüne sunulacak, talep edilmesi halinde izin süresi on iki ay uzatılabilecek.

Kaynak: AA / Handan Kazancı - Ekonomi
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
