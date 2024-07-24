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Maddi İmkansızlık Nedeniyle Üniversiteyi Bıraktı, Biber Yetiştiriciliğiyle Geçim Sağlıyor

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Mardin'de üniversite eğitimini maddi imkansızlıktan dolayı yarıda bırakan İbrahim Parçacı, Diyarbakır'da yetiştirdiği biberlerle 60 kişiye ekmek kapısı oldu. Parçacı, 50 dönüm arazisine 5 çeşit biber ekmeye karar verdi ve kavurucu sıcaklarda çalışarak para kazanıyor.

2019 yılında Mardin'de üniversite eğitimini maddi imkansızlıktan dolayı yarıda bırakan 27 yaşındaki İbrahim Parçacı, Diyarbakır'da köyündeki 50 dönüm tarlasında yetiştirdiği biberlerle 60 kişiye ekmek kapısı oldu.

Mardin Artuklu Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Bölümünü okuyan İbrahim Parçacı (27), maddi geçimsizlikten dolayı eğitimini 2019 yılında yarıda bıraktı. Parçacı, Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesine bağlı kırsal Ziyaret Mahallesi Pirhüseyin mezrasında yaşayan ailesinin evine yerleşti. Köydeki akrabalarıyla birlikte biber yetiştiriciliği işini öğrenen Parçacı, 50 dönüm arazisine 5 çeşit biber ekmeye karar verdi.

60 kişiye ekmek kapısı olan Parçacı, 50 dönüm araziye temmuz ayında kavurucu sıcaklıklarla birlikte ektiği biberlerin ilk hasadını yaptı. İşçileriyle birlikte her gün sabah 06.00'da iş başı yapan Parçacı, saat 16.00'ya kadar 45 derece hava sıcaklığında para kazanıyor.

Hayat hikayesini kısaca anlatan Parçacı, "2019 yılında Mardin'de okuduğum üniversiteyi maddi imkanlar elvermediği için bırakıp köyüme yerleştim. Birkaç sene köyde kaldıktan sonra çevremdekilerin teşvikiyle biber ticaretine girdim. Şu anda 60 kişiye ekmek kapısı oluyoruz. 50 dönüme yakın şahsıma ait tarlada 4-5 çeşit biber yetiştiriyoruz" dedi.

Biber çeşitlerinden "Jalapeno" adlı biberi Manisa'ya fabrikada turşu yapılması için gönderip, oradan hem yurtiçi hem yurtdışına turşu olarak dağıtıldığını ifade eden Parçacı, "Hiçbir ekmek kolay kazanılmıyor. Tarlamızda mesai sabah 06.00'da başlıyor, akşam 16.00'a kadar. Diyarbakır sıcaklıkları 45 dereceye kadar da yükseliyor. Bu çalışanlar için çok zor oluyor. Eğer biber toplanmasa maalesef bu sıcaklıktan dolayı çürümeler ve yanmalar oluyor" ifadelerine yer verdi.

Tarlada 10 lira

Mayıs ayında ektiği biberin ilk hasadını yaptığını söyleyen Parçacı, "Biberlerimizi mayıs ayında ektik. İlk hasadını temmuzda gerçekleştirdik. Biberin ikinci hasadı en verimli hasadı oluyor. O da ağustos ayında olur. Hasadımızda dönüm başına yaklaşık 2,5 ton biber çıkıyor. Bakım ne kadar iyi yapılsa o kadar iyi verim alırsın. Dönüme maksimum 10 tona kadar da hasat yapıyoruz. Jalapeno biberinin tarlada kilosunu 10 TL'ye satıyoruz. Pazardaki fiyatlar da değişkenlik gösterebiliyor. Tarladan sebze meyve haline 10 TL'ye bırakıyoruz" diye konuştu.

Parçacı, son olarak şunları söyledi:

"Hiçbir iş kolay değil, ama işin ucunu da bırakırsan ekmek yiyemezsin. Emek olmadan yemek olmaz. Biz de emeğimizin karşılığını almaya çalışıyoruz."

İşçilerden Hilal Ateş, evdeki boş zamanını tarlada güneşin altında çalışıp para kazanarak değerlendirdiğini söyledi.

Ateş, "Sabah saat 06.00'da işe geliyoruz. 16.00'da da paydos oluyor. Arkadaşlarımla birlikte biber tarlasında çalışıyoruz. Evde duracağımıza buraya gelip hem sabrımız oluyor hem de zamanımızı burada değerlendiriyoruz. Evde boş duracağımıza çalışıyoruz. Sıcak ama yine de idare ediyor" ifadelerini kullandı.

Çocuğuyla birlikte tarlada çalışan Çiçek Aslan ise, "Havalar çok sıcak. Tarlalara gelip ekmek parası çıkarıyoruz. İşimiz güneşin altında olduğu için çok zor oluyor. Saat 06.00'da başlayan mesaimiz 16.00'da bitiyor" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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