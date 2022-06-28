Madame Polo CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi Eyüp Demirkıran, ihracat şampiyonu olarak ödülünü aldı - Haberler

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Madame Polo CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi Eyüp Demirkıran, ihracat şampiyonu olarak ödülünü aldı

Haberler.com - Ekonomi
 - Güncelleme:
Madame Polo CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi Eyüp Demirkıran, ihracat şampiyonu olarak ödülünü aldı

Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenen '"İpek Böceği İhracat Ödülleri", Bursa'da düzenlenen geceyle sahiplerini buldu.

Tekstil ve Hazır Giyim sektöründe gösterilen üstün performans ve olağan üstü başarılarla ihracatın yıldızı olan firmalar belirlenen kategorilerde ödüller sahiplerini buldu. Madame Polo by Hardem Tekstil olarak 5 yıldır üst üste ihracat ödülü almanın gururunu yaşıyor. Törende, Madame Polo CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi Eyüp Demirkıran, ihracat şampiyonu olarak ödülünü aldı. Başarı gösteren 206 firma görkemli bir şekilde ödüllerini aldı. Uludağ İhracatçı Birlikleri'ne (UİB) üye şirketlerin mayıs ayı ihracatı yüzde 21 artışla 2,4 milyar dolar olmuştu.

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