Tekstil ve Hazır Giyim sektöründe gösterilen üstün performans ve olağan üstü başarılarla ihracatın yıldızı olan firmalar belirlenen kategorilerde ödüller sahiplerini buldu. Madame Polo by Hardem Tekstil olarak 5 yıldır üst üste ihracat ödülü almanın gururunu yaşıyor. Törende, Madame Polo CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi Eyüp Demirkıran, ihracat şampiyonu olarak ödülünü aldı. Başarı gösteren 206 firma görkemli bir şekilde ödüllerini aldı. Uludağ İhracatçı Birlikleri'ne (UİB) üye şirketlerin mayıs ayı ihracatı yüzde 21 artışla 2,4 milyar dolar olmuştu.

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